Jodhpur-Sabarmati Express : रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक किया विस्तार

मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर संपर्क की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।