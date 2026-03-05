5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur-Sabarmati Express : रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक किया विस्तार

Jodhpur-Sabarmati Express : खुशखबर। रेलवे का जैसलमेर की जनता को तोहफा। जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार किया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 05, 2026

Railways big gift Jodhpur-Sabarmati Express extended to Jaisalmer Gajendra Singh Shekhawat expressed his gratitude to Railway Minister Ashwini Vaishnav

फाइल फोटो पत्रिका

Jodhpur-Sabarmati Express : खुशखबर। रेलवे का जैसलमेर की जनता को तोहफा। जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार किया गया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि रेल सेवा 20485 एवं 20486 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि उनके आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की स्वीकृति प्रदान की है।

यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को मिली बड़ी सुविधा

शेखावत ने कहा कि इससे जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन और व्यापार को भी सहयोग मिलेगा।

क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर संपर्क की नीति के अनुरूप लगातार रेल सुविधाओं को मजबूत करने और यात्रियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यह निर्णय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें

Public Holiday : राजस्थान के इस जिले में आज रहेगा अवकाश, जानें क्या है वजह?
अलवर
Rajasthan Khairthal-Tijara district public holiday today know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur-Sabarmati Express : रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस का जैसलमेर तक किया विस्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान के इस शहर में 11 मार्च और 29 जुलाई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कलक्टर ने की घोषणा

public holiday
जोधपुर

Agniveer Bharti: अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब ये होगी आयु सीमा

IAF Agniveer Vayu Intake 2025 Notification
जोधपुर

जोधपुर से दुखद खबर: हेड कांस्टेबल की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, 2 हिस्सों में बंटा शरीर, शोक के बीच होली स्नेह मिलन स्थगित

Jodhpur Boranada Police Station Head Constable Bhanwar Singh Killed in Goods Train Accident Holi Event Cancelled
जोधपुर

जोधपुर में बड़ा एक्शन: NDPS मामले में होटल से दबोचा इनामी आरोपी, 5 साल से चल रहा था फरार

NDPS Act
जोधपुर

खुशखबरी: भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से फिर पूरे रूट पर चलेगी, टिकट बुकिंग शुरू

Bhagat Ki Kothi-Jammu Tawi Express
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.