5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Good News: राजस्थान के इस शहर में 11 मार्च और 29 जुलाई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कलक्टर ने की घोषणा

Govt Holiday News: प्रशासन के इस निर्णय से उन हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी जो इन मेलों और उत्सवों में शामिल होते हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Mar 05, 2026

public holiday

public holiday (Photo Source - Patrika)

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, शहर में शीतला अष्टमी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। प्रशासन के इस निर्णय से उन हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी जो इन मेलों और उत्सवों में शामिल होते हैं।

11 मार्च को रहेगा शीतला अष्टमी का अवकाश

आदेश के मुताबिक, कागा की पहाड़ियों में स्थित शीतला माता मंदिर में भरने वाले प्रसिद्ध मेले के उपलक्ष्य में 11 मार्च (बुधवार) को शहर में अवकाश रहेगा। इसके अलावा, आषाढ़ मास में आने वाली गुरु पूर्णिमा (29 जुलाई) को भी जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

कागा तीर्थ पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब

जोधपुर के कागा क्षेत्र में शीतला माता का प्राचीन और भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ शीतला अष्टमी से मेलों का दौर शुरू होता है, जो अमावस्या तक चलता है। इस मेले की खासियत यह है कि इसमें केवल जोधपुर शहर ही नहीं, बल्कि मारवाड़ के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से भी ग्रामीण अपनी लोक संस्कृति और वेशभूषा में माता के दर्शन करने पहुँचते हैं।

जोधपुर में 'अष्टमी' को होती है पूजा?

जोधपुर में शीतला माता की पूजा के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक कारण छिपा है, जो इसे शेष राजस्थान से अलग बनाता है।

  • ऐतिहासिक घटना: वर्ष 1772 में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के शासनकाल के दौरान, उनके ज्येष्ठ पुत्र का निधन 'चेचक' (जिसे स्थानीय भाषा में माता निकलना कहा जाता है) के कारण हो गया था।
  • शोक की परंपरा: राजकुमार का निधन शीतला सप्तमी के दिन हुआ था। राजा के पुत्र के शोक और माता के प्रकोप को देखते हुए, जोधपुर वासियों ने सप्तमी के बजाय अष्टमी को माता की पूजा करने का निर्णय लिया।
  • तब से आज तक, मारवाड़ में सप्तमी के स्थान पर अष्टमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता को ठंडे पकवानों (बास्योड़ा) का भोग लगाया जाता है।प्रशासन की तैयारीकलेक्टर के आदेश के बाद शिक्षा विभाग और सरकारी कार्यालयों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। मेले के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Iran Israel war का असर Rajasthan तक, बासमती, ग्वार, मार्बल, ज्वेलरी समेत इन कारोबार पर ‘ब्लैक आउट’ का खतरा
जयपुर
Israel-Iran War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 11:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Good News: राजस्थान के इस शहर में 11 मार्च और 29 जुलाई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कलक्टर ने की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Agniveer Bharti: अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब ये होगी आयु सीमा

IAF Agniveer Vayu Intake 2025 Notification
जोधपुर

जोधपुर से दुखद खबर: हेड कांस्टेबल की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, 2 हिस्सों में बंटा शरीर, शोक के बीच होली स्नेह मिलन स्थगित

Jodhpur Boranada Police Station Head Constable Bhanwar Singh Killed in Goods Train Accident Holi Event Cancelled
जोधपुर

जोधपुर में बड़ा एक्शन: NDPS मामले में होटल से दबोचा इनामी आरोपी, 5 साल से चल रहा था फरार

NDPS Act
जोधपुर

खुशखबरी: भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से फिर पूरे रूट पर चलेगी, टिकट बुकिंग शुरू

Bhagat Ki Kothi-Jammu Tawi Express
जोधपुर

बिना टिकट यात्रियों पर शिकंजा: होली पर जोधपुर मंडल का मेगा चेकिंग अभियान, लाखों की रिकवरी

Indian railways
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.