Good News: राजस्थान के इस शहर में 11 मार्च और 29 जुलाई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, कलक्टर ने की घोषणा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर शहर में आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, शहर में शीतला अष्टमी और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। प्रशासन के इस निर्णय से उन हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी जो इन मेलों और उत्सवों में शामिल होते हैं।