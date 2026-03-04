जोधपुर में बड़ा एक्शन: NDPS मामले में होटल से दबोचा इनामी आरोपी, 5 साल से चल रहा था फरार

इस बीच दिनेश ज्याणी के जोधपुर-नागौर हाईवे पर बावड़ी के पास स्थित होटल रेस्टोरेंट में ठहरे होने की सूचना मिली। डीएसटी व खेड़ापा थाना पुलिस ने होटल की घेराबंदी कर छापा मारा, जहां तलाशी के बाद खेड़ापा थानांतर्गत बिरसालू कला गांव में ज्याणि की ढाणी निवासी दिनेश ज्याणी पुत्र शेरारम को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर राशमी थाना पुलिस खेड़ापा थाने पहुंची और दिनेश को पकड़कर चित्तौड़गढ़ ले गई।