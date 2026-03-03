Jodhpur: बॉर्डर पर ‘नो स्वीट्स’ पॉलिसी जारी, होली पर भी नहीं जाएगी पाकिस्तान मिठाई

India-Pakistan Sweets Exchange: जोधपुर। भारत ने इस बार होली के अवसर पर भी पाकिस्तान को मिठाई नहीं भेजने का निर्णय बरकरार रखा है। सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को सरकार की ओर से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ पारंपरिक मिठाई का आदान-प्रदान किया जाए। साफ है कि इस होली पर भी सीमा पार मिठास नहीं पहुंचेगी।