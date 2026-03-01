राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय : परीक्षा परिणाम के साथ यूथ फेस्टिवल, विज्ञान मेला और कला उत्सव में भी अग्रणी

जोधपुर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल बोर्ड परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि सहशैक्षणिक गतिविधियों में भी लगातार अपनी पहचान बना रहा है। विद्यालय में छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विद्यालय की 27 छात्राओं ने यूथ फेस्टिवल, कला उत्सव और विज्ञान मेले में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर जिले में स्कूल का नाम रोशन किया है।