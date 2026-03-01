Iran-Israel War: राजस्थान के बड़े संत और 120 श्रृद्धालुओं को लेकर आई बड़ी खबर, वीडियो कॉल पर कहा…

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर बड़ा रामद्वारा के मुख्य महंत राम स्नेही संत रामप्रसाद महाराज ने दुबई में फंसे संतों और सदस्यों से वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क किया। उन्होंने अमृत राम महाराज सहित सभी श्रद्धालुओं से सामूहिक रूप से बातचीत की और उनका हाल-चाल जाना। महंत रामप्रसाद महाराज ने सभी को ढांढस बंधाते हुए कहा, "ईश्वर और केंद्र सरकार हर तरह से हमारे साथ हैं। सभी आपके जल्द से जल्द सुरक्षित जोधपुर लौटने के लिए प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं।" उन्होंने श्रद्धालुओं को हिम्मत न हारने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार स्तर पर उनकी वापसी के प्रयास जारी रहेंगे।