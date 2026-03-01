1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Iran-Israel War: राजस्थान के बड़े संत और 120 श्रृद्धालुओं को लेकर आई बड़ी खबर, वीडियो कॉल पर कहा…

Jodhpur Saints stuck in Dubai: महंत रामप्रसाद महाराज ने सभी को ढांढस बंधाते हुए कहा, "ईश्वर और केंद्र सरकार हर तरह से हमारे साथ हैं। सभी आपके जल्द से जल्द सुरक्षित जोधपुर लौटने के लिए प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं।"

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Mar 01, 2026

ईरान इजराइल युद्ध (X)

Jodhpur Saints stuck in Dubai: राजस्थान के जोधपुर स्थित प्रसिद्ध बड़ा रामद्वारा के संतों और श्रद्धालुओं के दुबई में फंसे होने की खबर ने प्रदेशवासियों को चिंता में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार, बड़ा रामद्वारा के संत अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज करीब 120 श्रद्धालुओं के साथ इस समय दुबई में मौजूद हैं। इसी बीच दुबई के एक मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके की खबर के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिससे जोधपुर में भक्तों और परिजनों की चिंता बढ़ गई है।

वीडियो कॉलिंग से बंधाया ढांढस

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर बड़ा रामद्वारा के मुख्य महंत राम स्नेही संत रामप्रसाद महाराज ने दुबई में फंसे संतों और सदस्यों से वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क किया। उन्होंने अमृत राम महाराज सहित सभी श्रद्धालुओं से सामूहिक रूप से बातचीत की और उनका हाल-चाल जाना। महंत रामप्रसाद महाराज ने सभी को ढांढस बंधाते हुए कहा, "ईश्वर और केंद्र सरकार हर तरह से हमारे साथ हैं। सभी आपके जल्द से जल्द सुरक्षित जोधपुर लौटने के लिए प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं।" उन्होंने श्रद्धालुओं को हिम्मत न हारने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार स्तर पर उनकी वापसी के प्रयास जारी रहेंगे।

मेट्रो स्टेशन पर धमाके की पुष्टि

वीडियो कॉलिंग के दौरान अमृत राम महाराज ने दुबई के हालातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ ही देर पहले वहां एक मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और लोगों में कुछ हद तक डर का माहौल है। हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर हैं।

माहेश्वरी समाज ने संभाली भोजन की जिम्मेदारी

मुसीबत की इस घड़ी में दुबई के स्थानीय माहेश्वरी समाज ने मानवता की मिसाल पेश की है। अमृत राम महाराज ने बताया कि दुबई में रहने वाले माहेश्वरी समाज के लोगों ने जोधपुर के इन सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की है। महंत रामप्रसाद महाराज ने भी सभी के भोजन और स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और स्थानीय समाज के सहयोग की सराहना की।

जोधपुर में प्रार्थनाओं का दौर

जैसे ही यह खबर जोधपुर पहुंची, श्रद्धालुओं में चिंता की लहर दौड़ गई। बड़ा रामद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों पर संतों और भक्तों के सुरक्षित लौटने के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि दुबई में फंसे जोधपुर के इन नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 12:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Iran-Israel War: राजस्थान के बड़े संत और 120 श्रृद्धालुओं को लेकर आई बड़ी खबर, वीडियो कॉल पर कहा…

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस होटल से सुबह-सुबह आई बुरी खबर, मौत के मुंह में फंसे थे 6 लोग, चीखते-चिल्लाते लोगों ने छत पर भागकर बचाई जान

Jodhpur Hotel Fire 6 Tourists Rescued After Massive Fire Breaks Out at Sonal Palace Hotel in Ratanada Area
जोधपुर

IND Vs WI Phalodi Satta Bazaar: क्या टीम इंडिया जाएगी सेमीफाइनल में, मैच से पहले फलोदी सट्टा बाजार की बड़ी भविष्यवाणी

Phalodi Satta Bazaar Prediction, Phalodi Satta Bazaar India vs West Indies, Phalodi Satta Bazaar T20 World Cup 2026, Phalodi Satta Bazaar Odds Today, Phalodi Satta Bazaar Match Rate, Phalodi Satta Bazaar Team India Favorite, Phalodi Satta Bazaar Latest Update, Phalodi Satta Bazaar Betting Market Trends, India vs West Indies Knockout Match, Eden Gardens T20 Match Preview, Team India Winning Chances,T20 World Cup 2026 Semi Final Race, India Cricket Team Form Analysis, Abhishek Sharma T20 Performance, Suryakumar Yadav Match Impact, Jasprit Bumrah Death Overs Specialist, India Bowling Attack Strength, T20 Knockout Pressure Match, Cricket Betting Market India, India vs WI Match Prediction Today
जोधपुर

संडे बोल- आज का सवाल- क्या हमारे शहर में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध है?

जोधपुर

Silver Price Hike: शनिवार को चांदी ने दिया झटका, एक झटके में हुई इतनी महंगी, सोने में भी तेजी, जानें ताजा भाव

Jodhpur Mandi Bhav Today, Jodhpur Agriculture Market Rates, Rajasthan Mandi Prices Update, Gold Price in Jodhpur Today, Silver Price Today Rajasthan, Jeera Mandi Rate Today, Isabgol Price Update, Guar Gum Price Today, Wheat Price in Rajasthan Mandi, Mustard Rate Today India, Pulses Price Today Rajasthan, Edible Oil Price Update, Sarafa Bazaar Jodhpur Rates, Commodity Market Price Today, Rajasthan Anaj Mandi Latest Rates
जोधपुर

Rajasthan Elevated Road: पीएम मोदी ने दिया तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी 1,243 करोड़ से एलिवेटेड रोड, जाम से मिलेगी राहत

four lane elevated road, four lane elevated road in Jodhpur, four lane elevated road in Rajasthan, elevated road project, elevated road project in Jodhpur, Jodhpur elevated road, PM Narendra Modi
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.