Rajasthan Elevated Road: पीएम मोदी ने दिया तोहफा, राजस्थान में यहां बनेगी 1,243 करोड़ से एलिवेटेड रोड, जाम से मिलेगी राहत

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री व जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप यह परियोजना जोधपुर की यातायात व्यवस्था को ‘चार गुना’ राहत देने वाली साबित होगी और शहर के समग्र विकास को नई गति प्रदान करेगी। महामंदिर चौराहा से आखलिया तिराहे तक बनने वाली यह सड़क शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम करेगी। वर्तमान में इस रूट पर दिनभर भारी यातायात और जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।