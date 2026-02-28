Holi Holiday: बल्ले-बल्ले! होली की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश जारी, 4 मार्च को भी रहेगा अवकाश, जानें क्या-क्या रहेगा बंद?

4 March Holiday Announce: होली के मौके पर राहत भरी खबर आई है। इस बार त्योहार के कारण लगातार कई दिनों की छुट्टियां मिल रही हैं। राज्य हाईकोर्ट प्रशासन के आदेशों के बाद अवकाश की अवधि बढ़ गई है, जिससे लोगों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का भरपूर समय मिलेगा।