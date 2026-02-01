Jodhpur: अचानक जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरे दर्जनभर से अधिक चार्टर विमान, बिजनेसमैन गौतम अडाणी भी पहुंचे, जानें पूरा मामला

उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित विवाह कार्यक्रम से पहले शहर के एक सैलून की ओर से बारातियों को मारवाड़ी परंपरा के अनुसार मेहंदी लगाई जा रही है, जिससे स्थानीय संस्कृति की झलक शाही अंदाज में नजर आ रही है। शुक्रवार को मेहरानगढ़ फोर्ट में शाही अंदाज में संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के कलाकार प्रस्तुति देंगे।