Rajasthan: राजस्थान का ‘करोड़पति’ एमडी ड्रग्स तस्कर, 1 करोड़ से खरीदी थी सोने की सिल्ली, 13 लाख कैश मिले

इसके अलावा लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषण भी बरामद हुए हैं। आरोपी लंबे समय से अपने मकान से ही एमडी ड्रग्स व अन्य मादक पदार्थ बेच रहा था। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल ने बताया कि चौहाबो सेक्टर-11 निवासी राकेश के मकान से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बेचे जाने की सूचना थी। डीएसटी और चौहाबो थाना पुलिस ने बुधवार रात मकान की घेराबंदी कर छापा मारा। आरोपी राकेश ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में मकान से 97 ग्राम एमडी ड्रग्स और 995 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ।