Vande Bharat: जोधपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत में बढ़ेंगे 12 कोच; यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट

यात्रियों की बढ़ती मांग और लगातार लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रेन में सैकड़ों अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी, इससे जोधपुर से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक आरामदायक और सुविधाजनक सफर मिलेगा। 20 कोच होने से ट्रेन की वहन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। ऐसे में रोजाना सैंकड़ों अतिरिक्त यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा।