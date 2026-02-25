Dausa: हवामहल से ताजमहल तक का मार्ग 540 दिन में होगा सुगम, यहां बनेंगे 5 फ्लाईओवर, जानें पूरा डवलपमेंट मैप

जीरोता कट से निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। पुलिस लाइन, मानपुर चौराहा और बालाजी मोड़ पर भी शीघ्र काम शुरू होने की तैयारी है। एजेंसी ने सर्वे और प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर सर्विस रोड के लिए भूमि समतलीकरण शुरू कर दिया है। इनके अलावा जयपुर जिले में बांसखो फाटक, बस्सी चक व कानोता में भी फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा महुवा से आगरा के बीच भी फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरत सिकंदरा चौराहे व दौसा कलक्ट्रेट पर है। सबसे ज्यादा जाम यहीं पर लगता है।