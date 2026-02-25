25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa: हवामहल से ताजमहल तक का मार्ग 540 दिन में होगा सुगम, यहां बनेंगे 5 फ्लाईओवर, जानें पूरा डवलपमेंट मैप

NHAI Rajasthan project: देश के दो प्रमुख स्थानों जयपुर के हवामहल और आगरा के ताजमहल के बीच का मार्ग अब सुगम होगा। जयपुर व आगरा के बीच जितने भी चौराहे व जाम वाले स्थान हैं वहां सभी जगह फ़्लाईओवर बनाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anand Prakash Yadav

Feb 25, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

NHAI Rajasthan project: देश के दो प्रमुख स्थानों जयपुर के हवामहल और आगरा के ताजमहल के बीच का मार्ग अब सुगम होगा। जयपुर व आगरा के बीच जितने भी चौराहे व जाम वाले स्थान हैं वहां सभी जगह फ़्लाईओवर बनाए जाएंगे। कुछ फ्लाईओवर की मंजूरी मिल गई है जबकि कुछ की शेष है। पूरी मंजूरी मिलने के बाद जयपुर से आगरा तक के सफर में लगने वाला समय बचेगा।

निर्माण की समय सीमा तय

राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर दौसा जिले में महुआ से जीरोता के बीच फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। कईयों का कार्य धरातल पर शुरू हो गया है। संभावना है कि अगले वर्ष 2027 तक जयपुर से महुवा के बीच का कार्य पूरा हो जाएगा। निर्माण एजेंसी को 540 दिन की समय-सीमा दी गई है।

जीरोता कट से निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। पुलिस लाइन, मानपुर चौराहा और बालाजी मोड़ पर भी शीघ्र काम शुरू होने की तैयारी है। एजेंसी ने सर्वे और प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर सर्विस रोड के लिए भूमि समतलीकरण शुरू कर दिया है। इनके अलावा जयपुर जिले में बांसखो फाटक, बस्सी चक व कानोता में भी फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा महुवा से आगरा के बीच भी फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरत सिकंदरा चौराहे व दौसा कलक्ट्रेट पर है। सबसे ज्यादा जाम यहीं पर लगता है।

इन प्रमुख स्थानों पर बनेंगे ओवरब्रिज

  • बालाजी मोड़: 870 मीटर
  • मानपुर चौराहा: 860 मीटर
  • दौसा बायपास से कलेक्ट्रेट चौराहा:1760 मीटर
  • जीरोता कट: 1190 मीटर
  • पुलिस लाइन: 1200 मीटर

सर्विस रोड होगी सीसी

प्रत्येक ओवरब्रिज के दोनों ओर सीसी सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय यातायात को सुरक्षित विकल्प मिलेगा । आने-जाने वालों को भी राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने बजट (2025-26) में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जयपुर से दौसा के बीच एनएच-21 को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत अब यहां हाई-टेक ट्रैफिक सिस्टम और अन्य सुदृढ़ीकरण कार्यों के जरिए हादसों को रोकने का प्रयास किया जाएगा।
इनका कहना है

जिम्मेदार ये बोले…

जयपुर से आगरा के बीच जितने भी जाम वाले स्थान वहां सभी जगह फ़्लाईओवर बनाए जाएंगे। कुछ जगह काम शुरू हो गया है। महुवा से जयपुर के अलावा महुवा से आगरा के बीच भी अनेक फ्लाईओवर की मंजूरी मिल चुकी। कुछ की मिलना शेष है।
भरत सिंह जोइया, पीडी, एनएचएआइ, दौसा

ये भी पढ़ें

33 साल बाद राजस्थान लौटा भाप इंजन, बुजुर्गों की ताजा हुईं यादें, नई पीढ़ी कर पाएगी दीदार
दौसा
Steam locomotive engine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 05:18 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: हवामहल से ताजमहल तक का मार्ग 540 दिन में होगा सुगम, यहां बनेंगे 5 फ्लाईओवर, जानें पूरा डवलपमेंट मैप

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजब हार का गजब बदला : 24 दिन बाद लौटा पैंथर, जिनसे हारा था… उन्हीं का किया शिकार

panther in Mehandipur Balaji
दौसा

दौसा में जिन श्वानों ने लेपर्ड को भगाया, अब उनका ​शिकार

dausa news
दौसा

33 साल बाद राजस्थान लौटा भाप इंजन, बुजुर्गों की ताजा हुईं यादें, नई पीढ़ी कर पाएगी दीदार

Steam locomotive engine
दौसा

Rajasthan Farmers: बरसात से सरसों के दानों में दाग लगने का डर, किसानों की चिंता बढ़ी

sarson rate in mandi
दौसा

राजस्थान के इस जिले में काल बन रही यह लाइलाज बीमारी, 3 साल में ली 414 लोगों की जान

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.