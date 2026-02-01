अजब हार का गजब बदला : 24 दिन बाद लौटा पैंथर, जिनसे हारा था… उन्हीं का किया शिकार

ग्रामीणों का दावा है कि पैंथर व श्वान वे ही हैं जिनके बीच 30 जनवरी को आमना-सामना हुआ था। आबादी क्षेत्र में लगातार बढ़ते मूवमेंट से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बच्चों और पालतू पशुओं की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं तथा वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। 30 जनवरी को भी पैंथर व श्वान सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। उसी जगह दोबारा टकराव की घटना हुई है।