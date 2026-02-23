Viral Video Fact Check: बाबा घोड़े पर कर रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी? जानें राजस्थान के वायरल वीडियो की सच्चाई

Online Delivery Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बुजुर्ग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के दौसा जिले का बताया जा रहा है।