Viral Video Fact Check: बाबा घोड़े पर कर रहे हैं ऑनलाइन डिलीवरी? जानें राजस्थान के वायरल वीडियो की सच्चाई

Online Delivery Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि बुजुर्ग ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के दौसा जिले का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो पर लिखा है कि 'यह राजस्थान हैं प्रधान, युवाओं को घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है और बुजुर्ग घोड़ों पर ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं' इस दावे के बाद वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे सच मान रहे हैं।
जांच में सामने आया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम गिर्राज गुर्जर है, जो दौसा जिले के खैरवाल गांव के निवासी हैं। गांव के खेम सिंह के अनुसार, गिर्राज गुर्जर का काम शादियों में दूल्हे के लिए घोड़ी उपलब्ध कराना है।
वीडियो में उनके पीछे जो बैग लटका दिख रहा है, उसे लेकर भ्रम फैल गया। दरअसल यह बैग ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों जैसा जरूर दिखता है, लेकिन गिर्राज गुर्जर किसी तरह की डिलीवरी का काम नहीं करते।
जानकारी के मुताबिक उस थैले में घोड़ी को सजाने का सामान रखा हुआ था। यानी वायरल दावा पूरी तरह भ्रामक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दौसा-भांकरी मार्ग का है, जहां से गुजरते समय किसी ने इसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर गलत दावे के साथ शेयर कर दिया।
