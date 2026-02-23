राजस्थान में यहां 60 बीघा जमीन में 145 करोड़ की लागत से बनेगा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा निर्माण

विधायक ने कहा कि बजट में दौसा से लालसोट हाईवे निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। कांकरिया एनीकट निर्माण से हजारों किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। लालसोट शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पूर्व बजट में 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे तथा बीते दो वर्षों में अकेले लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में करीब 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होली के बाद बायपास पर सीसी रोड निर्माण कार्य तेज गति से पूरा किया जाएगा और यह सड़क आगामी 20 वर्षों तक गड्ढा मुक्त रहेगी।