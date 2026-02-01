MLA रामबिलास मीणा बोले- परसादीलाल से ज्यादा सड़कें बनाऊंगा, वरना शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पूर्व मंत्री ने दिया जवाब

विधायक ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वे केवल गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे भरे जा चुके हैं। दो साल पहले अधिकांश सड़कें जर्जर हालत में थीं। बायपास सड़क निर्माण के नाम पर पहले कई बार केवल लीपापोती की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री कॉलेज खोलने के दावे करते हैं, जबकि जो कॉलेज बने हैं, वे राजसेस योजना के तहत बने हैं। आज तक उनमें सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं हुए हैं और सभी कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं।