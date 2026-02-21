आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियों के लिए गलियां? आरोपियों को फांसी की सजा सुनाते हुए एडीजे रितु चौधरी ने पढ़ी कविता

न्यायालय में मृतका के पिता, वृद्ध सास, पति, भाई व अन्य परिजनों के साथ बेटे व बेटी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीते चार साल का समय उनके लिए बड़ा कष्ट भरा रहा, लेकिन न्यायालय से उम्मीद थी कि न्याय जरूर मिलेगा। आज मृतका की आत्मा को भी सुकून मिला होगा। मृतका के बेटे व बेटी मां की याद में गुमशुम ही नजर आए। मृतका के भाई ने बताया कि बीते चार साल से उनकी जिदगी एक ही मकसद रहा कि बहन के हत्यारों को फांसी की सजा मिले और इसी न्याय की उम्मीद में वह तारीख पर हाजिर होता था।