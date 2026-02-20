Dausa News: सरसों खरीद में देरी, किसानों को हर क्विंटल पर 500 से 700 का नुकसान, जानें भाव

किसानों ने बताया कि जब सरकार खरीद शुरू करेगी तब तक दौसा, अलवर, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, भरतपुर व आस-पास के क्षेत्र के किसान अपनी अधिकतर उपज व्यापारियों को बेच देंगे। कई किसान तो 5000 से 5500 रुपए में भी अपनी बेचने का मजबूर हैं। हालांकि कुछ किसानों को 6500 तक के भाव भी मिले हैं, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या कम है।