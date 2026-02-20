दौसा में दो दरिंदों को फांसी की सजा

राजस्थान के दौसा जिले में बलात्कार के बाद महिला की हत्या करने वाले दो दरिंदों को लालसोट एडीजे रितु चौधरी ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई।राजस्थान के लालसोट क्षेत्र में करीब चार साल पूर्व एक विवाहिता के अपहरण के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के बहुचर्चित प्रकरण में कालूराम मीना व संजू मीना निवासी गांव सिसोदिया को फांसी की सजा सुनाई।दोनों ने एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया। रास्ते में नदी क्षेत्र मेें उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने जब विरोध किया और कहा कि वह यह बात अपने परिजनों को बताएगी तो मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव नई नाथ के जंगलों में एक कुएं में डाल दिया।