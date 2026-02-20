दौसा में बलात्कार के बाद महिला की हत्या करने वाले दरिंदे दोषी करार 

राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में करीब चार साल पूर्व एक विवाहिता की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने के सनसनीखेज प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रितु चौधरी ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व एक विवाहिता को आरोपी कालूराम मीना व संजू मीना निवासी गांव सिसोदिया ने लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठा लिया। रास्ते में नदी क्षेत्र मेें उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने जब विरोध किया और कहा कि वह यह बात अपने परिजनों को बताएगी तो उसके सिर के बाल उखाड़ लिए। उसके वस्त्र फाड़ दिए। इसके बाद मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। महिला का शव नई नाथ के जंगलों में एक कुएं में डाल दिया।