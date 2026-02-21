21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा के सरकारी स्टेडियम के हाल खराब, क्लब में करवानी पड़ेगी सरकारी प्रतियोगिता

राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रभार वाले दौसा जिले की खेल व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ सरकारी स्टेडियम के हाल बेहद खराब हैं, दूसरी तरफ भवानी क्लब के पदाधिकारी अपने मैदान को मेहनत कर चकाचक बनाए रखते हैं। हालात ऐसे हो गए कि सरकारी प्रतियोगिता भी स्टेडियम में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Feb 21, 2026

dausa news

यह किसी ढाणी की तस्वीर नहीं, राजस्थान के दौसा जिला मुख्यालय का सरकारी खेल स्टेडियम है।

राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रभार वाले दौसा जिले की खेल व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ सरकारी स्टेडियम के हाल बेहद खराब हैं, दूसरी तरफ भवानी क्लब के पदाधिकारी अपने मैदान को मेहनत कर चकाचक बनाए रखते हैं। हालात ऐसे हो गए कि सरकारी प्रतियोगिता भी स्टेडियम में नहीं हो पा रही। इसके लिए क्लब का चयन करना पड़ा है। पंच गौरव दौसा एक जिला, एक खेल – फुटबॉल के तत्वावधान में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब दौसा के मैदान में 22 फरवरी से शुरू होगी। समापन 28 फरवरी को होगा। जिला खेल अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीम आएंगी। इससे दौसा जिले को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी।

चल रही तैयारी, पोस्टर का विमोचन

मैदान की विशेष साज-सज्जा, खिलाड़ियों के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, चिकित्सा सुविधा तथा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान आयोजन समिति के अध्यक्ष लोकेश शर्मा, क्लब अध्यक्ष राजेश डगलाव, क्लब महासचिव अमरेश जाकड़ जिला खेल अधिकारी व अन्य ने प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया।

इन टीमों ने सहमति भेजी

मां कामाख्या क्बल (पटना)

गढ़वाल क्लब (देहरादून)

एक्वा क्लब (रांची)

वेस्टर्न रेलवे (रतलाम)

एफसीआई (दिल्ली)

किराड़ स्टार (हैदराबाद)

जेबीएम यूनाइटेड (कोल्हापुर)

घोसी ब्रदर्स (इंदौर)

संधू क्लब (चंडीगढ़)

नोएडा एफसी (हरियाणा सिटी)

राम मोहम्मद सिंह आजाद क्लब (बांदीकुई)

डी एफ ए दौसा

मेजबान – श्री जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा के सरकारी स्टेडियम के हाल खराब, क्लब में करवानी पड़ेगी सरकारी प्रतियोगिता

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa News: सरसों खरीद में देरी, किसानों को हर क्विंटल पर 500 से 700 का नुकसान, जानें भाव

दौसा

Rajasthan: पीहर जा रही विवाहिता की गैंगरेप के बाद हत्या, कुंए में फेंका शव; अब दोषियों को मिली फांसी की सजा

Dausa gang rape and murder case
दौसा

दौसा में दो दरिंदों को फांसी की सजा

dausa news
दौसा

दौसा में बलात्कार के बाद महिला की हत्या करने वाले दरिंदे दोषी करार 

dausa news
दौसा

Rajasthan Crime: अपनों ने ही दी रूह कंपाने वाली मौत! 5 साल बाद बच्चे के शव की तलाश; एक्सप्रेस-वे किनारे 6 घंटे चली खुदाई

Missing Boy Investigation
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.