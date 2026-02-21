दौसा के सरकारी स्टेडियम के हाल खराब, क्लब में करवानी पड़ेगी सरकारी प्रतियोगिता

राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रभार वाले दौसा जिले की खेल व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ सरकारी स्टेडियम के हाल बेहद खराब हैं, दूसरी तरफ भवानी क्लब के पदाधिकारी अपने मैदान को मेहनत कर चकाचक बनाए रखते हैं। हालात ऐसे हो गए कि सरकारी प्रतियोगिता भी स्टेडियम में नहीं हो पा रही। इसके लिए क्लब का चयन करना पड़ा है। पंच गौरव दौसा एक जिला, एक खेल – फुटबॉल के तत्वावधान में ऑल इंडिया फुटबॉल प्रतियोगिता जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब दौसा के मैदान में 22 फरवरी से शुरू होगी। समापन 28 फरवरी को होगा। जिला खेल अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीम आएंगी। इससे दौसा जिले को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी।