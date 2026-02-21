राजस्थान में 6 साल पहले गायब हुआ 4 साल का बच्चा, अब शव ढूंढ रही पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

दौसा एसपी सागर राणा ने बताया कि मामला आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है। आरोपी की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के समय एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन था, जिससे साक्ष्य जुटाने में कठिनाई आ रही है। पुराने मामले में शव के पूरी तरह डिकंपोज होने की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल पुलिस शव बरामदगी और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के प्रयास में जुटी है। गांव में मातम पसरा है और परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है।