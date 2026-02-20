Rajasthan Triple Murder: घर के अंदर बिछी थी पत्नी-बेटा-बेटी की खून से लथपथ लाश, आंगन में टहलता मिला हत्यारा ​पति

आरोपी मंगलाराम के दो भाई भी मौके पर पहुंचे। ये शादी समारोह में शरीक होने गए हुए थे। आरोपी के भाई ने बताया कि मंगलाराम व उसकी भाभी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते है। छह माह पूर्व मंगलाराम ने उसकी भाभी से मारपीट की थी, जिससे चेहरे पर चोट लगी थी। हमने पुलिस में मुकदमा करवाने को कहा था, लेकिन भाभी दाड़मीदेवी ने मना कर दिया था। उस दिन मुकदमा कर दिया होता, तो यह बड़ी वारदात नहीं होती। मंगलाराम काफी सालों से कोई काम-धंधा नहीं करता था। उसके घर का खर्च हम व उसके ससुराल वाले उठाते थे।