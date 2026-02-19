Jalore Triple Murder: आधी रात जल्लाद बना पिता, पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, गांव में पसरा सन्नाटा

पुलिस के अनुसार आरोपी मंगलाराम पुरोहित अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता था। वारदात की रात घर में पत्नी और दो बच्चे ही मौजूद थे, जबकि अन्य दो बच्चे रिश्तेदारों के यहां थे। देर रात अचानक उसने सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने इतनी बेरहमी से वार किए कि तीनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।