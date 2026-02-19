Jalore Triple Murder: आधी रात जल्लाद बना पिता, पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, गांव में पसरा सन्नाटा

शवों को ले जाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)
जालोर। भीनमाला इलाके में बुधवार आधी रात ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। दासपां गांव में एक पिता ने ही अपने परिवार पर मौत बनकर हमला बोल दिया। घर के भीतर सो रही पत्नी और दो मासूम बच्चों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुबह होते-होते पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत फैल गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी मंगलाराम पुरोहित अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता था। वारदात की रात घर में पत्नी और दो बच्चे ही मौजूद थे, जबकि अन्य दो बच्चे रिश्तेदारों के यहां थे। देर रात अचानक उसने सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने इतनी बेरहमी से वार किए कि तीनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
मृतकों की पहचान दाड़मी देवी, 10 वर्षीय निकी और 8 वर्षीय हितेश के रूप में हुई है। पड़ोसियों को जब घटना की भनक लगी तो चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घर को सील कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी सक्रिय हो गई है।
आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।
इस निर्मम वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव में मातम पसरा है। लोग आपस में सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे बन गया?
