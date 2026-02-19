19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

जालोर

Jalore Triple Murder: आधी रात जल्लाद बना पिता, पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, गांव में पसरा सन्नाटा

Jalore Triple Murder: घर में सो रही पत्नी और दो बच्चों पर आधी रात को आरोपी मंगलाराम कहर बनकर टूट पड़ा। कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान तीनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Kamal Mishra

Feb 19, 2026

Jalore Crime

शवों को ले जाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

जालोर। भीनमाला इलाके में बुधवार आधी रात ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया, जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। दासपां गांव में एक पिता ने ही अपने परिवार पर मौत बनकर हमला बोल दिया। घर के भीतर सो रही पत्नी और दो मासूम बच्चों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुबह होते-होते पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत फैल गई।

पुलिस के अनुसार आरोपी मंगलाराम पुरोहित अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रहता था। वारदात की रात घर में पत्नी और दो बच्चे ही मौजूद थे, जबकि अन्य दो बच्चे रिश्तेदारों के यहां थे। देर रात अचानक उसने सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने इतनी बेरहमी से वार किए कि तीनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

मृतकों की पहचान दाड़मी देवी, 10 वर्षीय निकी और 8 वर्षीय हितेश के रूप में हुई है। पड़ोसियों को जब घटना की भनक लगी तो चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घर को सील कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया गया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी सक्रिय हो गई है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है।

गांव में मातम

इस निर्मम वारदात ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव में मातम पसरा है। लोग आपस में सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे बन गया?

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 04:10 pm

Published on:

19 Feb 2026 04:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore Triple Murder: आधी रात जल्लाद बना पिता, पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा, गांव में पसरा सन्नाटा

जालोर

राजस्थान न्यूज़

