Karauli Accident: बीमार बेटे को इलाज के लिए ले जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, टक्कर मारकर बाइक समेत युवक को घसीटती रही लग्जरी कार

परिजनों के अनुसार केवल जाटव बुखार से पीडि़त अपने पुत्र अंशुल को उपचार कराने के लिए शाम करीब 7 बजे हिण्डौन जिला अस्पताल आ रहा था। इस दौरान उसका बड़ा भाई हजारीलाल भी बाइक पर बैठा था। घर से 3-4 किलोमीटर दूर निकलने पर सामनेे से आ रहे एक कार चालक ने एक बाइक को ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी।