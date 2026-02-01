Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

Karauli News: टोडाभीम उपखंड के गांव कंजौली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का गंभीर मामला सामने आया है। ई-मित्र संचालक के बारे में लगातार उपखंड प्रशासन को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम द्वारा किए गए जांच में अजेश ई-मित्र सेवा केंद्र कंजौली द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलवाने के एवज में किसान से 2500 रुपए लिए जाने पर ई-मित्र सेवा केंद्र को ब्लैकलिस्टेड किया गया है।