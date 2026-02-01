13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

करौली के टोडाभीम उपखंड के कंजौली गांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर किसानों से 2500 रुपए वसूलने पर ई-मित्र संचालक को ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच में वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Arvind Rao

Feb 13, 2026

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana (Patrika Creative Image)

Karauli News: टोडाभीम उपखंड के गांव कंजौली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का गंभीर मामला सामने आया है। ई-मित्र संचालक के बारे में लगातार उपखंड प्रशासन को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम द्वारा किए गए जांच में अजेश ई-मित्र सेवा केंद्र कंजौली द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलवाने के एवज में किसान से 2500 रुपए लिए जाने पर ई-मित्र सेवा केंद्र को ब्लैकलिस्टेड किया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाना नियमों के विरुद्ध है। जांच रिपोर्ट में ई-मित्र संचालक की भूमिका संदिग्ध और दोष पूर्ण पाई गई। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने मामले को वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी और फ्रॉड की श्रेणी में मानते हुए कड़ी कार्रवाई की।

ई-मित्र सेवा केंद्र ब्लैकलिस्ट

एसडीओ अमन चौधरी के निर्देश पर अजेश कुमार ई-मित्र सेवा केंद्र, कंजौली को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि भविष्य में किसानों के साथ किसी भी प्रकार की ठगी न हो सके। प्रशासन ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि पीड़ित किसान लिखित शिकायत और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी सरकारी योजना के नाम पर किसी को भी पैसे न दें। पीएम किसान सम्मान निधि सहित सभी जनकल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी हैं और इनमें किसी बिचौलिए या शुल्क की आवश्यकता नहीं होती।

यदि कोई व्यक्ति या संस्था योजना का लाभ दिलाने के नाम पर धन की मांग करती है तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन या संबंधित विभाग को दें। यह कार्रवाई न केवल दोषी ई-मित्र संचालक के लिए चेतावनी है, बल्कि अन्य सेवा केंद्रों के लिए भी सख्त संदेश है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

अजमेर: JLN की इमरजेंसी में डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़, भड़के परिजनों ने जमकर पीटा, शव उठाने से इनकार
अजमेर
Ajmer JLN Hospital Emergency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली

Karauli : नई सरसों की आवक बढ़ने से मंडी में रौनक, ऊंचे भाव मिलने से किसान खुश, जानें Mandi Bhav

करौली

विद्यार्थियों ने विदाई समारोह में विद्यालय को भेंट किया कूलर

karauli news
करौली

धर्मेन्द्र सिंह बने अग्निशमन अनुबंधित कार्मिक संघ के जिलाध्यक्ष

karauli news
करौली

फार्मासिस्ट, काउंसलर के लिए दिया प्रशिक्षण

karauli news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.