पीएम किसान योजना: 22वीं किस्त आने से पहले आई बुरी खबर, 19 लाख किसान लिस्ट से बाहर, ऐसे करें ठीक

PM Kisan Yojana (Patrika Creative Image)
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और सचेत करने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जहां करोड़ों किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। वहीं, ताजा आंकड़ों ने देश के कई हिस्सों में हलचल मचा दी है।
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, 19.04 लाख किसान परिवारों की किस्त तकनीकी और दस्तावेजी खामियों के कारण रोक दी गई है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए (2,000 की तीन किस्तें) दिए जाते हैं। हालांकि, आगामी किस्त से पहले सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बड़ी विसंगतियां पाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य रूप से भूमि रिकॉर्ड और विरासत संबंधी जानकारी में त्रुटियों के कारण यह कदम उठाया गया है।
सरकार का स्पष्ट कहना है कि बिना उचित सत्यापन के भुगतान जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अपात्र लोगों तक सरकारी धन पहुंचने का जोखिम रहता है। यदि इन विसंगतियों को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो इन 19 लाख परिवारों को अगली किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है।
अगर आपकी भी किस्त रुक गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके सुधार के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और "Update / Missing Information" विकल्प का उपयोग कर विवरण सुधारें।
जान लें कि पीएम किसान योजना की हर किस्त चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 22वीं किस्त का समय इसी फरवरी में हो रहा है। इसलिए माना तो यही जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी में ही जारी हो सकती है।
