पीएम किसान योजना: 22वीं किस्त आने से पहले आई बुरी खबर, 19 लाख किसान लिस्ट से बाहर, ऐसे करें ठीक

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, 19.04 लाख किसान परिवारों की किस्त तकनीकी और दस्तावेजी खामियों के कारण रोक दी गई है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए (2,000 की तीन किस्तें) दिए जाते हैं। हालांकि, आगामी किस्त से पहले सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बड़ी विसंगतियां पाई गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य रूप से भूमि रिकॉर्ड और विरासत संबंधी जानकारी में त्रुटियों के कारण यह कदम उठाया गया है।