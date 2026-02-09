राजस्थान में छात्रों की बल्ले-बल्ले: खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए, शिक्षा विभाग ने जारी किया 50 लाख का बजट

334 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे 15-15 हजार रुपए (पत्रिका फाइल फोटो)
भीलवाड़ा: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों के लिए बजट का आवंटन कर दिया है।
राज्य भर के कुल 334 विद्यार्थियों को एकमुश्त 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कुल 50 लाख 10 हजार रुपए का बजट जिला शिक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 (घोषणा संख्या 155) की अनुपालना में यह राशि जारी की गई है। वित्तीय सलाहकार संजय धवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह राशि सत्र 2024-25 में चयनित विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी या नियमानुसार हस्तांतरित की जाएगी।
जारी की गई सूची में दौसा जिले ने बाजी मारी है, जहां सर्वाधिक 45 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसके लिए 6.75 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं, धौलपुर 29 विद्यार्थियों के साथ दूसरे और जयपुर 19 विद्यार्थियों के साथ तीसरे स्थान पर है।
अन्य प्रमुख जिलों में उदयपुर और राजसमंद 21-21 विद्यार्थी को 3.15 लाख रुपए प्रत्येक, बाड़मेर में 16 विद्यार्थी के लिए 2.40 लाख रुपए, भीलवाड़ा में 10 छात्रों के लिए 1.5 लाख, कोटा में 11 विद्यार्थी के लिए 1.65 लाख, जोधपुर के 7 विद्यार्थी के लिए 1.05 लाख रुपए, अजमेर के 4 विद्यार्थी को 60 हजार रुपए मिले है। जबकि झुंझुनूं और टोंक जिले से केवल 1-1 विद्यार्थी का चयन इस योजना के लिए हो पाया है। इन्हें 15-15 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।
|श्रेणी
|विवरण
|प्रति विद्यार्थी राशि
|15,000 रुपए
|कुल चयनित विद्यार्थी
|334
|कुल बजट जारी
|50.10 लाख रुपए
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग