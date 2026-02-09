राजस्थान में छात्रों की बल्ले-बल्ले: खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए, शिक्षा विभाग ने जारी किया 50 लाख का बजट

अन्य प्रमुख जिलों में उदयपुर और राजसमंद 21-21 विद्यार्थी को 3.15 लाख रुपए प्रत्येक, बाड़मेर में 16 विद्यार्थी के लिए 2.40 लाख रुपए, भीलवाड़ा में 10 छात्रों के लिए 1.5 लाख, कोटा में 11 विद्यार्थी के लिए 1.65 लाख, जोधपुर के 7 विद्यार्थी के लिए 1.05 लाख रुपए, अजमेर के 4 विद्यार्थी को 60 हजार रुपए मिले है। जबकि झुंझुनूं और टोंक जिले से केवल 1-1 विद्यार्थी का चयन इस योजना के लिए हो पाया है। इन्हें 15-15 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।