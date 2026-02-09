9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान में छात्रों की बल्ले-बल्ले: खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए, शिक्षा विभाग ने जारी किया 50 लाख का बजट

छात्रों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 50.10 लाख रुपए का बजट जारी कर 334 मेधावी विद्यार्थियों को 15-15 हजार रुपए देने की घोषणा की है। दौसा जिले के सबसे अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा, जबकि भीलवाड़ा जिले के 10 विद्यार्थी भी इस योजना से सम्मानित होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Feb 09, 2026

Rajasthan Students to Get Rs 15000 Each

334 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे 15-15 हजार रुपए (पत्रिका फाइल फोटो)

भीलवाड़ा: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सामान्य संवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों के लिए बजट का आवंटन कर दिया है।

राज्य भर के कुल 334 विद्यार्थियों को एकमुश्त 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने कुल 50 लाख 10 हजार रुपए का बजट जिला शिक्षा अधिकारियों को आवंटित कर दिया है।

बजट घोषणा 2017-18 के तहत मिला लाभ

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2017-18 (घोषणा संख्या 155) की अनुपालना में यह राशि जारी की गई है। वित्तीय सलाहकार संजय धवन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह राशि सत्र 2024-25 में चयनित विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी या नियमानुसार हस्तांतरित की जाएगी।

दौसा जिले के सर्वाधिक 45 विद्यार्थी

जारी की गई सूची में दौसा जिले ने बाजी मारी है, जहां सर्वाधिक 45 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसके लिए 6.75 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं, धौलपुर 29 विद्यार्थियों के साथ दूसरे और जयपुर 19 विद्यार्थियों के साथ तीसरे स्थान पर है।

अन्य प्रमुख जिलों में उदयपुर और राजसमंद 21-21 विद्यार्थी को 3.15 लाख रुपए प्रत्येक, बाड़मेर में 16 विद्यार्थी के लिए 2.40 लाख रुपए, भीलवाड़ा में 10 छात्रों के लिए 1.5 लाख, कोटा में 11 विद्यार्थी के लिए 1.65 लाख, जोधपुर के 7 विद्यार्थी के लिए 1.05 लाख रुपए, अजमेर के 4 विद्यार्थी को 60 हजार रुपए मिले है। जबकि झुंझुनूं और टोंक जिले से केवल 1-1 विद्यार्थी का चयन इस योजना के लिए हो पाया है। इन्हें 15-15 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं।

किस जिले को कितना मिला

श्रेणीविवरण
प्रति विद्यार्थी राशि15,000 रुपए
कुल चयनित विद्यार्थी334
कुल बजट जारी50.10 लाख रुपए

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें आपके क्षेत्र में कौन कराएगा वोटिंग
उदयपुर
Rajasthan Panchayat Elections 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान में छात्रों की बल्ले-बल्ले: खाते में आएंगे 15-15 हजार रुपए, शिक्षा विभाग ने जारी किया 50 लाख का बजट

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में बालिकाओं के लिए अच्छी खबर: DMFT ने दी बड़ी सौगात, 99 सरकारी स्कूलों के लिए 3.68 करोड़ मंजूर

DMFT Fund Rajasthan Schools
भीलवाड़ा

अफीमची तोते…! तारों पर उलटा लटकते, यहां वहां गिरते-पड़ते, अफीम के खेतों ने तोतों को बनाया नशेड़ी

Opium-addicted parrots
भीलवाड़ा

बदलाव की बयार: अब ‘ड्रोन’ छिड़क रहा खाद और ‘सौर ऊर्जा’ से लहलहा रहे खेत

Winds of change: Now 'drones' are spraying fertilizers and fields are flourishing with 'solar energy'.
भीलवाड़ा

बड़ा बदलाव: सरकारी स्कूलों में अब 16 मई का इंतजार खत्म, 25 मार्च को ही जारी होगा रिजल्ट

Results in government schools will now be released on March 25th.
भीलवाड़ा

BHILWARA एमएसएमई आउटरीच का आयोजन

Organizing MSME outreach
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.