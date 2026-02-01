Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

श्रीमहावीरजी। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में इन दिनों खेतों में सरसों की कटाई और कुटाई जोरों पर चल रही है। बेहतर पैदावार से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। परिवार के लोग फसल निकालकर थ्रेसर से दाना अलग कर रहे हैं और बिक्री की तैयारी में जुटे हैं। आढ़त की दुकानों तथा मंडी में आवक भी शुरू हो गई है, जबकि किसान सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एक अप्रेल से प्रस्तावित खरीद व्यवस्था को लेकर विभागीय तैयारियां भी जारी हैं।