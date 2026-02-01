16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

सरसों की बेहतर पैदावार से श्रीमहावीरजी क्षेत्र के किसानों में उत्साह है और खेतों में कटाई-कुटाई तेज हो गई है। किसान अब सरकारी खरीद शुरू होने और बाजार भाव में तेजी का इंतजार कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Feb 16, 2026

Sarso Bhav, Sarso Bhav Today, Mandi Sarso Bhav, Mandi Sarso Bhav Today, Mustard, mustard price, mustard market price, mustard price today, सरसों, सरसों का भाव, सरसों का मंडी भाव, सरसों का आज का भाव

सरसों की कुटाई में जुटे किसान। फोटो- पत्रिका

श्रीमहावीरजी। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में इन दिनों खेतों में सरसों की कटाई और कुटाई जोरों पर चल रही है। बेहतर पैदावार से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। परिवार के लोग फसल निकालकर थ्रेसर से दाना अलग कर रहे हैं और बिक्री की तैयारी में जुटे हैं। आढ़त की दुकानों तथा मंडी में आवक भी शुरू हो गई है, जबकि किसान सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एक अप्रेल से प्रस्तावित खरीद व्यवस्था को लेकर विभागीय तैयारियां भी जारी हैं।

समर्थन मूल्य 6200 रुपए

स्थानीय किसान जतन पमडी और ओमवीर सिंह ने बताया कि पिछली बार में श्रीमहावीरजी ब्लॉक और हिंडौन उपखंड में समर्थन मूल्य अक्सर बाजार भाव से कम रहा, इसलिए सरकारी केंद्रों पर रुझान सीमित था। पिछली बार सरकार ने दर 5950 रुपए प्रति क्विंटल तय की थी।

बाद में खुले बाजार में तेजी आने पर 6000 रुपए तक सौदे हुए। इस बार समर्थन मूल्य 6200 रुपए घोषित है, जबकि मंडी में दाम 5200 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं। ऐसे में केंद्रों पर अधिक आवक रहने की संभावना जताई जा रही है।

भाव बढ़ने की उम्मीद

कुछ उत्पादक कटाई के तुरंत बाद माल बेच रहे हैं, जबकि कई लोग भाव बढ़ने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि बाजार में तेजी आती है तो खुली बिक्री ज्यादा लाभकारी हो सकती है, क्योंकि खरीद केंद्रों पर जिंस की जांच, ग्रेडिंग और भुगतान में विलंब जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। कृषि विभाग के अनुसार इस सीजन में सरसों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जिससे उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

भीषण धमाका…चीखें और धुएं का गुबार, भिवाड़ी अग्निकांड के पहले CCTV फुटेज ने सभी को दहलाया
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Sarso Bhav: सरसों की कटाई ने पकड़ी रफ्तार, मंडियों में बढ़ी आवक, बाजार भाव से इतनी ज्यादा कीमत देगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

करौली

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

PM Kisan Yojana
करौली

Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली

Karauli : नई सरसों की आवक बढ़ने से मंडी में रौनक, ऊंचे भाव मिलने से किसान खुश, जानें Mandi Bhav

करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.