15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

टोड़ाभीम नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

Feb 15, 2026

टोडाभीम अतिक्रमण को लेकर दुकान पर नोटिस चस्पा करते हुए नगर पालिका कर्मचारी: फोटो पत्रिका

टोड़ाभीम (करौली)। नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बालाजी रोड पर बाबा पैलेस से बड़े नाले तक प्रस्तावित ड्रेनेज निर्माण में रुकावट के मामले में सड़क सीमा में कब्जा करने वाले 50 लोगों को 15 दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय अवधि में पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

49.90 लाख रुपए की लागत से बनेगा नाला

नगर पालिका की योजना के तहत जल निकासी की पुरानी समस्या के समाधान के लिए करीब 49.90 लाख रुपए की लागत से नाला बनाया जाना है। यह निर्माण बाबा पैलेस से बड़े नाले तक होगा, जिससे बरसात में जलभराव और आवाजाही की दिक्कत से राहत मिलेगी। पांच दिन पहले काम शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत के साथ ही कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कार्य रुकवा दिया।

पालिका टीम ने किया मौके का निरीक्षण

सूचना मिलने पर पालिका टीम ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि निर्धारित सड़क सीमा के भीतर चबूतरे, अस्थायी ढांचे और अन्य निर्माण खड़े हैं, जिनसे ड्रेनेज बनाने में बाधा आ रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना सार्वजनिक हित से जुड़ी है और किसी भी प्रकार की रुकावट स्वीकार नहीं होगी।

50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

इसके बाद 50 स्थान चिन्हित कर नोटिस चस्पा किए गए। निर्देश दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति 15 दिन में स्वयं कब्जा हटाएं। समय सीमा समाप्त होने पर पालिका की ओर से हटाने की कार्रवाई शुरू होगी और जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की मानी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करौली में हृदयविदारक हादसा; तालाब में डूबने से मां-बेटी की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

करौली

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

PM Kisan Yojana
करौली

Rajasthan budget 2026 : करौली-हिण्डौन फोरलेन पर टिकी निगाहें, बजट में स्वीकृति से बदल सकती है जिले की तस्वीर

करौली

Karauli : नई सरसों की आवक बढ़ने से मंडी में रौनक, ऊंचे भाव मिलने से किसान खुश, जानें Mandi Bhav

करौली

विद्यार्थियों ने विदाई समारोह में विद्यालय को भेंट किया कूलर

karauli news
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.