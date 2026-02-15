करौली: अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई, 50 जगह चिह्नित कर नोटिस चस्पा किए

टोड़ाभीम (करौली)। नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बालाजी रोड पर बाबा पैलेस से बड़े नाले तक प्रस्तावित ड्रेनेज निर्माण में रुकावट के मामले में सड़क सीमा में कब्जा करने वाले 50 लोगों को 15 दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय अवधि में पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।