Kota Crime: वर्दी का रौब दिखाकर 1.5 लाख की डिमांड, कांस्टेबल पर SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Rajasthan Crime News: कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में राहगीर से लूटपाट और अपहरण के मामले में आरोपी कांस्टेबल मनीष यादव को सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामले को गंभीर मानते हुए एसपी ने यह कार्रवाई की। पहले उसे निलंबित किया गया था, अब विभागीय जांच के बाद सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया है।