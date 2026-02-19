Kota News : पीजीसीआइएल टॉवर शिफि्टंग के लिए मुआवजा राशि के चेक किए वितरित

एयरपोर्ट की भूमि विद्युत लाइन (पीजीसीआइएल) को डायवर्ट कर स्थानांतरित किया जाना है। इसी क्रम में लाइन के नए रूट में उपयोग आने वाली खातेदारी भूमियों के निर्धारित मुआवजा राशि के 600 से अधिक चेक किसानों को वितरित किए जाने है। जिनमें से 85 से अधिक किसानों को चेक सौंपे जा चुके है। केडीए की विशेषाधिकारी (भूमि) मालविका त्यागी ने कहा कि प्रभावित भूमि के कोई भी खातेदार जो शिविर में नही आ सके है। वह कार्यालय समय में केडीए की भूमि अवाप्ति शाखा में दस्तावेज प्रस्तुत कर मुआवजा राशि के चेक प्राप्त कर सकते है। इससे पूर्व 4 फरवरी को भी ग्राम पंचायत कैथूदा में शिविर आयोजित कर चेक वितरित किए गए थे। नवीन रूट पर पावर लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है।