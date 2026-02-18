Rajasthan Road: राजस्थान के इन 3 जिलों को मिली बड़ी सौगात, 115 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें और पुल

1. बाली क्षेत्र में नाना पिंडवाड़ा मार्ग पर जवाई नदी पर पुल निर्माण - 4.50 करोड़ रुपए

2. मारवाड़ जंक्शन में राज्य मार्ग 61 से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 तक सड़क चौड़ीकरण (10 किमी)- 10 करोड़ रुपए

3. सुमेरपुर क्षेत्र में विभिन्न नई सड़कों का निर्माण - 17.50 करोड़ रुपए

4. बोरडी गांव में नदी पर पुल निर्माण - 1.65 करोड़ रुपए

5. पाली शहर में बांडी नदी पर सबमर्सिबल पुल की जगह 4 लेन हाई लेवल पुल — 40 करोड़ रुपए

6. जीवंद कलां बोरडी रोड से बेरा भादरवा तक सड़क निर्माण - 80 लाख रुपए

7. बोरडी से गवाड़ा सड़क व पुल निर्माण - 3.25 करोड़ रुपए

8. अटबड़ा से देवलीकलां सड़क चौड़ीकरण (11 किमी) - 7 करोड़ रुपए