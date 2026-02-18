Rajasthan Budget Reply 2026: बजट रिप्लाई में अलवर को बड़ा तोहफा, 750 बेड का होगा सामान्य अस्पताल, ये सौगातें भी मिली

तीन करोड़ रुपए की लागत से थानागाजी में थोसड़ा रा.उ.प्रा.वि. से बैरवा बस्ती, झोपड़ा रामदेव मंदिर अनावड़ा, छोटेलाल प्रजापत के मकान, ककरोडी का बास, नयाबासी ढाणी, मुरली कोली के मकान से धमरेड़ तक 7 किमी सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी तरह 2 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पाड़ली से गुर्जन बास होते हुए परवेणी तक 4.2 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।