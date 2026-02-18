18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Budget Reply 2026: बजट रिप्लाई में अलवर को बड़ा तोहफा, 750 बेड का होगा सामान्य अस्पताल, ये सौगातें भी मिली

Rajasthan Budget Reply 2026: बजट 2026-27 पर हुई सामान्य बहस के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिया कुमारी ने अलवर को कई सौगातें दी हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Feb 18, 2026

Alwar Hospital News

Photo: AI generated

अलवर। बजट 2026-27 पर हुई सामान्य बहस के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिया कुमारी ने अलवर को कई सौगातें दी हैं। खासकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बेड संख्या बढ़ाकर 750 की गई है। इसे लेकर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सरकार का आभार जताया है।

दिया कुमारी ने जिले के गोविन्दगढ़ में सहायक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय खोलने की घोषणा की है। चार करोड़ रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में ग्राम परवेणी से रैणी झाकडा सम्पर्क सड़क, गढ़ी सवाईराम दानपुर कोडिया तक 2.5 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।

तीन करोड़ रुपए की लागत से थानागाजी में थोसड़ा रा.उ.प्रा.वि. से बैरवा बस्ती, झोपड़ा रामदेव मंदिर अनावड़ा, छोटेलाल प्रजापत के मकान, ककरोडी का बास, नयाबासी ढाणी, मुरली कोली के मकान से धमरेड़ तक 7 किमी सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी तरह 2 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पाड़ली से गुर्जन बास होते हुए परवेणी तक 4.2 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।

ये भी मिली सौगातें

  • 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में छिलाछो से चौपड़ा कुआं से खड़ान, ढोक होते हुए बागद वाला व नंगी वाला होते हुए मौजपुर संघ मैन रोड तक 2.2 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
  • 1 करोड़ 50 लाख रुपएकी लागत से अकबरपुर से कालीखोल तक 4.2 किमी सडक नवीनीकरण कार्य कराया जाएगा।
  • 46 लाख रुपए की लागत से कठूमर में मिसिंग लिंक बिदरका श्मशान घाट से विदुर जी महाराज मंदिर तक 1.4 किमी सडक बनाई जाएगी।
  • 40 लाख रुपए की लागत से अलवर-राजगढ़ सडक चौधरी पेट्रोल पम्प से आवला के पास दिनी मेद की ढाणी की ओर से केसरपुर तक एक किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
  • 28 लाख रुपए की लागत से अलवर राजगढ़ सड़क से किस्तुरी फार्म के पास से जयसमंद बांध की ओर 0.7 किमी डामर सड़क बनेगी।
  • 12 लाख रुपए की लागत से केसरपुर वाया पृथ्वीराजपुर भाखरी राजगढ़ सड़क से जयसमंद बांध के नीचे से होते हुए पीएचईडी ऑफिस तक 0.3 किमी सडक बनाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी का बड़ा धमाका: 238 नई घोषणाएं; फ्री चश्मे और 1 लाख महिलाओं को खास ट्रेनिंग
जयपुर
Deputy CM Diya Kumari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Budget Reply 2026: बजट रिप्लाई में अलवर को बड़ा तोहफा, 750 बेड का होगा सामान्य अस्पताल, ये सौगातें भी मिली

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Bus Stand News: अलवर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ, 62 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा निर्माण

New Bus Stand at Hanuman Circle (1)
अलवर

Alwar News: शादी का झांसा देकर बार-बार किया यौन शोषण, अब पहुंचा सलाखों के पीछे 

MBA Student Murder
अलवर

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू, जिले में 6 से अधिक स्टूडेंट्स दे रहे दसवीं की परीक्षा

अलवर

बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जिला कलक्टर की बैठक

अलवर

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अरावली में अवैध खनन, रोजाना सैकड़ों ट्रक अवैध खनन सामग्री लेकर निकल रहे 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.