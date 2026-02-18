Rajasthan Budget Reply 2026: बजट रिप्लाई में अलवर को बड़ा तोहफा, 750 बेड का होगा सामान्य अस्पताल, ये सौगातें भी मिली

Photo: AI generated
अलवर। बजट 2026-27 पर हुई सामान्य बहस के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिया कुमारी ने अलवर को कई सौगातें दी हैं। खासकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बेड संख्या बढ़ाकर 750 की गई है। इसे लेकर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सरकार का आभार जताया है।
दिया कुमारी ने जिले के गोविन्दगढ़ में सहायक अभियन्ता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) कार्यालय खोलने की घोषणा की है। चार करोड़ रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में ग्राम परवेणी से रैणी झाकडा सम्पर्क सड़क, गढ़ी सवाईराम दानपुर कोडिया तक 2.5 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
तीन करोड़ रुपए की लागत से थानागाजी में थोसड़ा रा.उ.प्रा.वि. से बैरवा बस्ती, झोपड़ा रामदेव मंदिर अनावड़ा, छोटेलाल प्रजापत के मकान, ककरोडी का बास, नयाबासी ढाणी, मुरली कोली के मकान से धमरेड़ तक 7 किमी सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी तरह 2 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पाड़ली से गुर्जन बास होते हुए परवेणी तक 4.2 किमी डामर सडक निर्माण कार्य कराया जाएगा।
ये भी मिली सौगातें
