Alwar Bus Stand News: अलवर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ, 62 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा निर्माण

यूआइटी व परिवहन निगम पत्राचार में फंसे हुए थे। इस मामले को भी पत्रिका ने मुद्दे की तरह उठाया, तो यूआइटी ने निगम से 7 करोड़ रुपए जमीन के लिए मांगे, जिसे निगम ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। पहले परिवहन निगम टुकड़ों में यह राशि देने जा रहा था, लेकिन अब एकमुश्त यह पैसा दिया गया है। इसकी प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की गई।