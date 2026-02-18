18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Bus Stand News: अलवर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ, 62 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा निर्माण

Alwar New Bus Stand: राजस्थान के अलवर शहर में हनुमान सर्किल पर नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ हो गया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Feb 18, 2026

New Bus Stand at Hanuman Circle (1)

Photo: AI generated

अलवर। राजस्थान के अलवर शहर में हनुमान सर्किल पर नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यूआइटी को 7 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अब जमीन परिवहन निगम के कब्जे में आ जाएगी और उसके बाद अप्रेल में बस स्टैंड के लिए काम शुरू हो जाएगा।

मास्टर प्लान 2021 में नया बस स्टैंड हनुमान सर्किल पर बनाने का प्रस्ताव था। इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने उठाया, तो यहां के जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद पिछले जारी हुए बजट में इसकी घोषणा कराई। साथ ही 62 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई, लेकिन जमीन का पेच फंसा हुआ था।

परिवहन निगम ने 7 करोड़ रुपए यूआइटी को दिए

यूआइटी व परिवहन निगम पत्राचार में फंसे हुए थे। इस मामले को भी पत्रिका ने मुद्दे की तरह उठाया, तो यूआइटी ने निगम से 7 करोड़ रुपए जमीन के लिए मांगे, जिसे निगम ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। पहले परिवहन निगम टुकड़ों में यह राशि देने जा रहा था, लेकिन अब एकमुश्त यह पैसा दिया गया है। इसकी प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की गई।

निगम ही खुद डिपो तैयार करवाएगा

यूआइटी के उप सचिव जीतेंद्र नरूका के समक्ष अलवर डिपो की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा, मत्स्य नगर डिपो से सलमा की बैठक हुई और उसके बाद राशि देने की प्रक्रिया पूरी की गई। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि जमीन जैसे ही उनके नाम हो जाएगी, उसके बाद निगम ही खुद डिपो तैयार करवाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे
बस्सी
Manoharpur–Dausa Highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 07:27 am

Published on:

18 Feb 2026 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Bus Stand News: अलवर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन का रास्ता साफ, 62 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा निर्माण

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget Reply 2026: बजट रिप्लाई में अलवर को बड़ा तोहफा, 750 बेड का होगा सामान्य अस्पताल, ये सौगातें भी मिली

Alwar Hospital News
अलवर

Alwar News: शादी का झांसा देकर बार-बार किया यौन शोषण, अब पहुंचा सलाखों के पीछे 

MBA Student Murder
अलवर

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू, जिले में 6 से अधिक स्टूडेंट्स दे रहे दसवीं की परीक्षा

अलवर

बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जिला कलक्टर की बैठक

अलवर

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अरावली में अवैध खनन, रोजाना सैकड़ों ट्रक अवैध खनन सामग्री लेकर निकल रहे 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.