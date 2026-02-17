Alwar News: शादी का झांसा देकर बार-बार किया यौन शोषण, अब पहुंचा सलाखों के पीछे 

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी को दोषी ठहराया। सजा के दौरान बचाव पक्ष ने नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में गलत संदेश देते हैं। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपये दिलवाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को की गई।