Dausa Murder: जंगल में हिस्ट्रीशीटर की पीट-पीटकर हत्या, बीच रास्ते किया अपहरण, कई थानों की पुलिस पहुंची

जानकारी के अनुसार कुंजीलाल मीणा निवासी मुंडफोडी व मोनू कार में सवार होकर बड़ाबास होते हुए जा रहे थे। कुछ लोगों ने पीछा करते हुए आगे-पीछे कार लगा दी। दोनों को जबरन कार से उतारकर अपनी कार में पटक लिया। इसके बाद दोनों को रूपवास-रलावता के जंगल में ले गए, जहां कुंजीलाल के कपड़े उतारकर लाठी-डंडों एवं हथियारों से मारपीट की, जिससे कुंजीलाल के शरीर में कई गंभीर चोटें आईं।