20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Bulldozer Action: कोटा में हिस्ट्रीशीटर से खाली कराई गई वन विभाग की जमीन, 22 बीघा जमीन पर बने अवैध ध्वस्त

Kota Bulldozer Action: कोटा शहर में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Feb 20, 2026

Rajasthan Bulldozer Action (4)

वन विभाग की जमीन पर बने पक्के निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त करते हुए। फोटो: पत्रिका

कोटा। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कोटा शहर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रानपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया। टीम ने वन विभाग की जमीन पर किए गए पक्के और कच्चे निर्माण को हटाया।

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क ने लंबे समय से वन विभाग की करीब 22 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। ​हिस्ट्रीशीटर ने सरकारी जमीन पर मकान, बाड़े और खेती जैसी गतिविधियाँ संचालित कर रही थी। ऐसे में कोटा शहर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी अतिक्रमण हटाया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से हार्डकोर अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों को सख्त संदेश दिया जा रहा है कि कानून सर्वोपरि है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और माफिया तत्वों पर लगाम कसने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अवैध हथियारों के साथ किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि रानपुर थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 7 हथियार और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। इनमें दो देसी पिस्टल मय मैगजीन, चार अतिरिक्त मैगजीन तथा पांच देसी कट्टे शामिल थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election 2026: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, पंचायत चुनाव में इन्हें मिलेगा मौका
टोंक
Bhajan Lal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 02:15 pm

Published on:

20 Feb 2026 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Bulldozer Action: कोटा में हिस्ट्रीशीटर से खाली कराई गई वन विभाग की जमीन, 22 बीघा जमीन पर बने अवैध ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला राज आमेर निकला पुराना बदमाश, कोटा एसपी ने किया बड़ा खुलासा

कोटा

Kota Accident: परीक्षा देकर लौट रहे B.Tech स्टूडेंट को ट्रोले ने कुचला, 100 मीटर तक घसीटा, 6 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

Kota Accident
कोटा

Kota Gold-Silver Price: चांदी 2.44 लाख प्रति किलो, 24 कैरेट सोना 1.57 लाख के पार, जानें सोने-चांदी के भाव

gold-silver price
कोटा

Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा

कोटा

‘राहुल गांधी को घर में घुसकर मार दी जाएगी गोली’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस को देख आरोपी ने कही ऐसी बात

Rahul Gandhi, threat to Rahul Gandhi, death threat to Rahul Gandhi, threat to shoot Rahul Gandhi, viral video, Kota news, Rajasthan news, राहुल गांधी, राहुल गांधी को धमकी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, वायरल वीडियो, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.