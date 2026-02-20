Rajasthan Panchayat Election 2026: सीएम भजनलाल का बड़ा एलान, पंचायत चुनाव में इन्हें मिलेगा मौका

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण और परिश्रम के बल पर ही पार्टी आज इस मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने सभी को मिलकर आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और जनकल्याण के संकल्प के साथ प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।