Bisalpur Dam: टोंक के 60 गांवों पर मंडरा रहा डूबने का खतरा! भाजपा विधायक ने सरकार के सामने रखा ये बड़ा विकल्प

वर्तमान में बांध की क्षमता 9 प्रतिशत बढ़ाने की योजना है, जिससे लगभग 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आने की आशंका है। इस योजना का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। विस्थापित समिति उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर करीब दो माह से धरना दे रही है। सदन में मुद्दा उठाने पर विस्थापित समिति ने विधायक गोपीचंद मीणा का आभार जताया है।