Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव की आहट से युवाओं में बढ़ी हलचल, जानें कब लगेगी आचार संहिता?

टोंक। राजस्थान में पंचायतराज और निकायों के चुनाव अप्रैल माह में होने की संभावना है। साथ ही संभावनाएं है कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में चुनावी माहौल बनने के साथ ही युवाओं में पंच-सरपंच से लेकर प्रधान और जिला प्रमुख बनने का सपना जाग उठा है। गांवों और कस्बों में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। युवा वर्ग सक्रिय होकर अपनी दावेदारी जताने में जुट गया है।