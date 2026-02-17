RGHS Scheme: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टरों के लिए नए निर्देश जारी, इलाज प्रक्रिया में हुए ये बदलाव

चिकित्सक को किसी भी कुप्रबंधन या गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। अस्पताल के पैड पर दवा लिखते समय चिकित्सक का नाम, योग्यता और पंजीकरण संख्या अंकित करना भी जरूरी होगा। दवाओं के नाम और उनकी खुराक का समय पर अंकन होने से मरीजों को दवा समझने में आसानी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि किस बीमारी के लिए कौन सी जांच करवाई गई है। इससे मरीजों को आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।