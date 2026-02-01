Tonk News: टोंक में खेती की जमीन पर चल रहा था ऐसा ‘खेल’, एक्शन मोड में आया राजस्व विभाग, 35 को नोटिस

मंडावर क्षेत्र में बजरी के अवैध कारोबार की गतिविधियां सामने आई हैं। यहां कृषि खातेदारी भूमि पर बजरी का भंडारण एवं परिवहन किया जाना पाया गया। स्थानीय स्तर पर मिली शिकायतों के बाद राजस्व अमले ने मौके का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में बिना स्वीकृति बजरी कारोबार संचालित होने की पुष्टि हुई है। इससे न केवल राजस्व हानि हो रही है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।