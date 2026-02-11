11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान बजट 2026: बजरी का टेंशन खत्म, 100 नए माइनिंग प्लॉट्स की होगी नीलामी, M-Sand को लेकर बड़ा एलान

राजस्थान बजट 2026-27 में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े बदलाव हुए। छोटी खातेदारी जमीन पर क्वेरी आवंटन आसान, प्रीमियम 40% से घटाकर 30%, 100 नए माइनिंग प्लॉट्स की नीलामी और सरकारी निर्माण में M-Sand उपयोग 50% अनिवार्य किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026

Rajasthan Budget 2026 (Photo-AI)

Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट 2026-27 में प्रदेश के खनन क्षेत्र (Mining Sector) को नई रफ्तार देने के लिए कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। सरकार ने न केवल छोटे भू-स्वामियों के लिए खनन के रास्ते खोले हैं, बल्कि राजस्व बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्लॉट्स की नीलामी का भी रोडमैप पेश किया है।

अब तक 1 हेक्टेयर और 0.18 हेक्टेयर से कम की छोटी खातेदारी जमीनों पर कानूनी अड़चनों के कारण खनन नहीं हो पा रहा था। सरकार ने अब ऐसी छोटी भूमियों के लिए 'क्वेरी' (Quarry) आवंटन करने की घोषणा की है। इसके अलावा, खातेदारी जमीन में खान आवंटन के समय लगने वाली प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जमींदारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

100 नए माइनिंग प्लॉट्स की नीलामी

खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार अगले वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल के नए ब्लॉक्स और माइनर मिनरल के 100 नए प्लॉट्स की नीलामी करेगी। पट्टा जारी होते ही तुरंत खनन कार्य शुरू हो सके, इसके लिए नियमों को सरल और सुगम बनाया जा रहा है।

M-Sand का उपयोग हुआ अनिवार्य

नदियों से बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने 'एम-सैंड' (M-Sand) पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। अब सभी सरकारी निर्माण कार्यों में M-Sand का उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% करना अनिवार्य होगा। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि बजरी की किल्लत से भी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026: ‘राज सुरक्षा’ योजना का एलान, अब CHC पर भी होगा हार्टअटैक का इलाज
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 02:51 pm

Published on:

11 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान बजट 2026: बजरी का टेंशन खत्म, 100 नए माइनिंग प्लॉट्स की होगी नीलामी, M-Sand को लेकर बड़ा एलान

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026 : अन्य राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता, राजस्थान बजट में रजिस्ट्रेशन टैक्स में मिली भारी छूट

Rajasthan budget 2026 gives huge exemption in registration tax Bringing private vehicles from other states became cheaper
जयपुर

राजस्थान बजट: शेखावाटी को मिला बड़ा तोहफा, इस अहम प्रोजेक्ट के लिए खोला खजाना; 3 जिलों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Budget 2026 (1)
जयपुर

राजस्थान बजट: पशुपालकों के लिए खुशखबरी, ‘सरस’ को लेकर बड़ी घोषणा

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली बड़ी सौगात, दीया कुमारी ने बच्चों को दिया ₹323 करोड़ का ‘जादुई पिटारा’

Rajasthan Budget 2026 Anganwadi centres get a big gift Diya Kumari gives 323 crore rupees magic box to children
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : ‘बजट स्पीच’ में दिया कुमारी ने तोडा रिकॉर्ड, लेकिन अशोक गहलोत अब भी टॉप पर

diya kumari
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.