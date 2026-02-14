Tonk: टोंक में आरयूआईडीपी की पेयजल परियोजना में खामियां, एक्शन मोड में जलदाय मंत्री, फर्म होगी ब्लैकलिस्टेड

जलदाय मंत्री को शिकायत मिली कि शहर में गारंटी अवधि के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग एक जगह दूसरी सड़क निर्माण का टेंडर जारी कर रहा है, जबकि जो सड़क बनी थी उसकी मियाद अभी बाकी है। इस पर जलदाय मंत्री ने कहा कि अगर टेंडर राशि का दुरुपयोग पाया गया तो संबंधित अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने शहर के सिविल लाइन समेत अन्य सड़कों की जांच के निर्देश भी दिए। साथ ही मंत्री ने कहा कि शहर में जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें भी ठीक कराया जाएगा।