ईसरदा पेयजल परियोजना: 39 गांवों के किसानों ने किया चक्का जाम, प्रशासन के बीच इन 18 मांगों पर बनी सहमति

किसानों ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र की समस्त भूमि सिंचित है एवं सरकार की ओर से बारानी का मुआवजा दिया जा रहा है। सिंचित भूमि की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन: व्यवस्थापन में नियमों की पालना की जाए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति के लिए प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण में बाजार मूल्य को गुणा किया जाए। इसमें किलोमीटर की सीमा क्षेत्र हटाते हुए समस्त कृषि भूमि का बाजार दर का 4 गुणा मुआवजा दिया जाए। प्रत्येक परिवार के मुखिया और व्यस्क सदस्य को जो राशि दी जा रही है वो वर्तमान में जीवन यापन करने की दशा में बहुत ही कम है। उसे बढ़ाकर 21 लाख रुपए प्रति सदस्य एवं 60 गुणा 100 का भूखण्ड़ दिया जाए।