Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज, इस बार पंचायत-निकाय चुनाव में बड़े बदलाव के संकेत

हमेश पंचायत राज चुनाव में सरपंची को लेकर घमासान ज्यादा रहता है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए एक साथ वोटिंग होती है। परन्तु पहले सरपंच के निर्वाचन व ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए माहौल गर्मा जाता है। जिसका असर पंचायत समिति - जिला परिषद सदस्य, प्रधाव व जिला प्रमुख के चुनाव पर भी पड़ता है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया में इस बार पहले जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव कराने के बाद सरपंच यानि ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव कराने का फार्मूला देखने को मिल सकता है।