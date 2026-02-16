16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

बीकानेर

Bus Strike: इस तरीख से थम जाएंगे प्राइवेट बसों के पहिए, बस एसोसिएशन ने दी सरकार को चेतावनी

बीकानेर में निजी बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान बस एसोसिएशन के आह्वान पर 23 फरवरी से निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है।

Google source verification

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Feb 16, 2026

Private Bus, Private Bus Strike, Private Bus Strike in Bikaner, Private Bus Strike in Rajasthan, Bikaner News, Rajasthan News, निजी बस, निजी बस हड़ताल, निजी बस हड़ताल इन बीकानेर, निजी बस हड़ताल इन राजस्थान, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

बीकानेर। बीकानेर बस एसोसिएशन की बैठक बीछवाल रोड स्थित कोहिनूर भवन के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में शहर और आसपास क्षेत्र के समस्त निजी बस ऑपरेटरों ने भाग लिया और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया।

परेशान करने का आरोप

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान बस एसोसिएशन के आह्वान पर आगामी 23 फरवरी से समस्त निजी बसें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। बस संचालकों ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग की ओर से छोटे-छोटे कारणों से बार-बार चालान किए जा रहे हैं। विभिन्न तकनीकी आपत्तियों के नाम पर अनावश्यक कार्रवाई कर बस ऑपरेटरों को परेशान किया जा रहा है।

बस संचालकों में आक्रोश

एसोसिएशन के अध्यक्ष समुद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से बस बॉडी नियम एस-052, 153 और 119 का मुद्दा उठाया गया। उनका कहना है कि वर्ष 2019 और 2025 में लागू किए गए इन नियमों की आड़ में लगभग 20 वर्ष पूर्व निर्मित वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वैध दस्तावेज होने के बावजूद भारी-भरकम चालान, आरसी निलंबन और बसों को जब्त (सीज) करने जैसी कार्रवाई से बस संचालकों में भारी आक्रोश है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के माध्यम से सौंपा जाएगा। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित जगमाल सिंह, हिम्मत सिंह शेखावत, धर्माराम पारीक, जगदीश गुर्जर, महावीर सिंह शेखावत और अन्य अनेक बस ऑपरेटर उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Feb 2026 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bus Strike: इस तरीख से थम जाएंगे प्राइवेट बसों के पहिए, बस एसोसिएशन ने दी सरकार को चेतावनी

