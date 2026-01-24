Bus Strike: राजस्थान में आज थमे रहेंगे निजी बसों के पहिए, स्लीपर बसें रहेंगी चालू, सीज कार्रवाई और भारी जुर्माने से भड़के ऑपरेटर

संघ के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने शुक्रवार को बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के व्यावसायिक वाहनों, खासकर निजी बस संचालकों पर लगातार अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोटर वाहन अधिनियम में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निजी बसों के गलत चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही परिवहन अधिकारियों को अवैध लक्ष्य दिए जा रहे हैं, जिन्हें पूरा नहीं करने पर उनकी आईडी तक बंद कर दी जाती है।