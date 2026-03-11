LPG Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आमजन से की ये अपील

गहलोत ने अपनी पोस्ट के माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और मितव्ययता के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए चलने वाले ढाबों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति बनी रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक वहीं भोजन करते हैं।